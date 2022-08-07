Manchester United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’de heyecan devam ediyor. Manchester United bu hafta sahasında Brighton & Hove Albion'ı ağırlayacak. Manchester United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 10:21
Manchester United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Premier Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Manchester United ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya gelecek. 

MANCHESTER UNITED - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United - Brighton Premier Lig maçı, 7 Ağustos Pazar günü (bugün) saat 16.00'da başlayacak.

MANCHESTER UNITED - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United - Brighton Premier Lig maçı beinSports'tan yayınlanacak.


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