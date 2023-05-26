Manchester United, Chelsea'yi dağıttı Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

Yayınlanma: 26.05.2023 - 07:57

Güncelleme: 26.05.2023 - 07:57

İngiltere Premier Lig'in 32. hafta erteleme maçında Manchester United, sahasında Chelsea'yi ağırladı.

Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı Manchester United 4-1 kazanmayı başardı.

Karşılaşmada 6. dakikada Casemiro'nun golüyle öne geçen United, 45+5'te Martial'le iki farklı öne geçti ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinden bırakmayan United 73'te Bruno Fernandes is 78'de Rashford'un golleriyle skoru 4-1 yaptı. 89. dakikada Chelsea Joao Felix'le golü bulsa da maçın galibi değişmedi.

Bu sonucun ardından Manchester United 72 puana yükseldi ve 3. sıraya yükselerek önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantiledi. Chelsea ise kabus gibi devam eden sezonda üst üste 3. maçını da kazanamayarak 43 puanda kaldı ve haftayı 12. sırada tamamladı.