Mavericks, NBA Batı Konferansı finalini 5. maça taşıdı
NBA'de Batı Konferansı finalinde Golden State Warriors ile Dallas Mavericks kozlarını paylaştı. Warriors'ı 119-109 yenen Mavericks, seride durumu 3-1'e getirdi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Golden State Warriors'ı 119-109 yenen Dallas Mavericks, serideki ilk galibiyetini alarak durumu 3-1 yaptı.
Batı Konferansı'nda play-off'a 4. sıradan giren Mavericks, normal sezonu 3. bitiren Warriors'a karşı oynadığı serideki ilk maçını kazandı.
Mücadelede 20 üç sayılık basket kaydeden Mavericks, bu sezon üç sayı çizgisinin gerisinden en az 15 isabet bulduğu 11. maçını oynadı ve play-off rekoru kırdı.
Ev sahibi Mavericks'in all-star oyun kurucusu Luka Doncic 30 sayı, 14 ribaunt, 9 asist, 2 top çalma, 2 blokla galibiyetin mimarı oldu. Dorian Finney-Smith 23, Reggie Bullock 18 sayılık katkıda bulundu.
7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Warriors'ta 20 sayı, 8 asist, 5 ribauntla oynayan Stephen Curry ve 17 sayı, 8 ribauntla mücadele eden Jonathan Kuminga öne çıktı.
Serinin 5. karşılaşması Warriors'ın sahasında oynanacak.
Video Haberler
- İstanbul'da korkutan yangın
- 22 yaşındaki genç kalbinden vurularak öldürüldü
- Yasadışı bahis sitesine operasyon; 24 gözaltı
- Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkisini sürdürüyor
- Arkadaşını mandıranın foseptiğine gömmüş
- 4 ameliyat olan Cuma'nın tek isteği yürüyebilmek
- Antik Kent Tiyatrosu seyircilerle buluştu
- Akar'dan 'kilidi kapatacağız' mesajı
- Maç kavga ile başladı, alkış ile tamamlandı
- Çorlu Tren Katliamı davasında 10'uncu duruşma
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat 22.00'de 'kaçış planı' açıklayacak
- Koç-ROK tartışmasının sahne arkası
- Teksas'ta katliam: 21 ölü!
- 'Para gönderttiğin paravanın başında ailenden kim var?'
- Pakize Suda ile ilgili üzücü haber
- AKP'li isimler A Haber'de yanıt verme sırasına girdi
- Sedat Peker de devreye girdi
- 5 asker şehit
- Merkez Bankası hakkında kritik iddia
- AKP'den ilk yanıt geldi