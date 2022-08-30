Melih Saatçı: Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı olur

30 Ağustos 2022 Salı, 10:38

Beşiktaş, kendi sahasında oynadığı karşılaşmada Sivasspor’u 3-1 mağlup etti. Spor yazarımız Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

İşte Saatçı'nın değerlendirmesi...

"Beşiktaş kendi sahasında ilk yarı gösterdiği müthiş performansla Sivasspor engelini rahat geçti. Muleka ve Werghost uyumu Beşiktaş’a çok katkı verir. Oynadığı futbol ile hiç şüphesiz şu an ligimizin en hazır takımı Beşiktaş. Takım kadrosuna baktığımızda çok etkili oyunculardan kurulu bir takım oldu. Seyirci muheteşemdi.

Beşiktaş adına Alanyaspor maçının ilk yarısına benzer, hemen hemen aynı bir karşılaşma izledik. Nkoudou yine çok iyi mücadele etti. Sivas takımının sağ tarafını adeta felç etti. Sivas defansı, Beşiktaş ataklarını karşılamada çok ağır kaldı. Ghezzal'ın olmadığı karşılaşmada Nkoudou arkadaşlarına öyle güzel paslar attı ki Sivas takımı adeta seyretti.Dele Alli ilk maçında istekli idi.Uyum sağlarsa Beşiktaş’ın dinamosu olur. Sağ tarafta Rosier, sol kanatta Nkoudou yine beş yıldızlık oynadı. Her takıma Weghorst gibi santrafor gerekli. Kanatlar iyi çalışırsa Weghorst çok gol atar. Muleka’yı ön bölgede kaleye daha yakın pozisyon alırsa Beşiktaş Muleka –Weghorst ikilisinden çok gol bulur. Özellikle 3-1'den sonra Sivas takımı oyunu dengelemek istese de, Beşiktaş oyuna ortak olmasına izin vermedi. Salih iyi mücadele etti.

Beşiktaş her hafta bu güzel futbolunun üzerine daha da koyabilirse ve de defansı da gerekli uyumu yakalayabilirse şampiyonluğun en büyük adayı olur."