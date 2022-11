Melih Saatçı: 'Trabzonspor sezon başında yapılan yanlış kadro planlamasının sancılarını çekiyor'

11 Kasım 2022 Cuma, 22:08

Trabzonspor ilk yarı boyunca sağ kanadı kullanamadığı gibi sol kanadını da doğru düzgün kullanamadı.

Hamsik ne kadar iyi oyuncu olursa olsun gücünü maçın geneline yansıtacak ne yaşı var ne de kondisyonu… Öyle bir ilk yarı seyrettik ki iki takımda resmen koş koş futbolu oynadı. İki takımında orta sahası da yoktu, direnci de yoktu.

Ankaragücü takımı sezon başında her ne kadar sıkıntı yaşasa da son haftalarda aldığı sonuçlarla öz güveni yerine geldi. Ankaragücü takımı yavaş yavaş rayına otururken Trabzonspor takımı da her hafta oyununun üzerine koyamadığı gibi her hafta yokuş aşağı gidiyor. Sağ kanatta Larsen yok, sol kanatta Eren eh işte! Defansın göbeğinde iki ağır adam Bartra ve Viktor Hugo ve de orta sahada kondisyonu yetersiz Hamsik ve de Trabzonspor’a neden geldiğini anlayamadığım Yusuf Yazıcı’nın olduğu bir orta sahadan Trabzonspor’un etkinlik kurmasını beklemek hayalcilik olurdu. Nitekim ikinci yarıya Hugo ve Yazıcı değişikliği ile başlayan Trabzonspor da işler yine yolunda gitmedi. Trabzonspor kötü futboluna rağmen 1-0’ı yakalasa da sahada verdiği görüntü Trabzonspor bu maçı, bu oyun anlayışı ile maçı kazanamaz dedirtti. Zaten galibiyet golünün hemen ardından kademe hatasından kalesinde golü gördü.

Önemle belirtmeliyim ki ; Trabzonspor sezon başında yapılan yanlış kadro planlamasının sancılarını çekiyor.