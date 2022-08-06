M'Gladbach, Plea ile 3 puana uzandı
Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Almanya Bundesliga sezonun ilk hafta mücadelesinde Daniel Farke'nin ekibi Borussia Mönchengladbach ile Andre Breitenreiter'in yönettiği Hoffenheim karşı karşıya geldi.
Borussia-Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Gladbach 3-1 kazanırken goller; 42'de Ramy Bensebaini,, 71'de Marcus Thuram ve 78'de Nico Elvedi'den geldi. Konuk ekip Hoffenheim'ın tek golü ise 25. dakikadada Robert Skov'dan geldi.
Borussia Mönchengladbach'da, adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Fransız golcü Alassane Plea, 71'de Marcus Thuram ve 78'de Nico Elvedi'nin attığı gollerde asist yaparak maça damgasını vuran isim oldu. Plea, geçtiğimiz günlerde Gladbach ile sözleşme uzatmıştı.
Gladbach, ligin ikinci haftasında Schalke 04'e konuk olurken Hoffenheim, kendi evinde Bochum ile karşılaşacak.
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