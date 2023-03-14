Milan'dan sürpriz puan kaybı geldi!
Serie A'nın 26. haftasında Milan, sahasında Salernitana ile 1-1 berabere kaldı.
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Milan, sahasında ligde kalma mücadelesi veren Salernitana ile karşı karşıya geldi.
San Siro'da oynanan karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 tamamlandı.
Maçın 41. dakikasında Milan, Giroud'nun golüyle öne geçerken ilk yarıyı da 1-0 üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda ise Salernitana, 61. dakikada Boulaye Dia'nın golüyle eşitliği yakaladı. Golün ardından Milan De Ketelaere, Zlatan Ibrahimovic, Origi gibi gol silahlarını sahaya sürse de Salernitana kalecisi Ochoa'yı geçemeyerek 1 puana razı oldu.
Bu sonuçla Milan, 48 puana yükselirken aldığı beraberlikle ikincilik yarışını da bu hafta ezeli rakibi Inter'e kaptırmış oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan çarpıcı seçim haberi: Erdoğan 10 puan geride
- Yapıcıoğlu'ndan Bahçeli'ye 'mesaj'
- Erkan Baş'tan 'Muharrem İnce' eleştirisi
- 'Futbol oynama gibi bir şansımız yok'
- Gökhan Zan isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum
- AKP içinde tartışma yarattı
- Çakıcı’nın danışmanından kritik ziyaret
- Türkiye İttifakı, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cinayette çarpıcı iddialar: MHP'liler savcıdan rahatsız
- Halil Falyalı'nın Saray'a uzanan ilişkisi...