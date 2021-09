Milwall kulübünün forveti Matt Smith, antrenmana gidecek yakıt aradı

İngiltere'nin Brexit süreci ve ardından COVID-19 pandemisi sebebi ile tanker şoförü eksikliği yaşamasının tedarik zincirlerine olan etkisi gittikçe artıyor.

Hemen her sektörde yaşanan aksamalar panik havası oluşturdu ve benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Bunun sonucu olarak ülkedeki bazı istasyonlarda akaryakıt kalmadı. Bu sorundan tabiki sporculara da yansıdı.

İlk problem İngiliz futbolunda alt liglerde görüldü. Birçok maç bu sorun sebebi ile ertelenirken, kulüplerin takım otobüslerinde kullanılmak üzere yakıta erişiminde problem olmadığı fakat oyuncuların kulüp binasına veya takım otobüsünün olduğu yere gelmekte problemler yaşadığı belirtildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada kulüplerin kendi yakıt depolarının olduğunu ve bu depoların futbolcuları bir süre idare edeceği söylense de bu konuda sıkıntı yaşamaya başlayan futbolcular ortaya çıkmaya başladı.

İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Milwall kulübünün forveti Matt Smith de bu durumu gösteren bir paylaşımda bulundu. Smith, sosyal medyadaki paylaşımında takipçilerine "Fulham/Chelsea taraflarında nerede yakıt aramak iyi bir tercih olur? Bulmakta zorlanıyorum. Yoksa da birisi beni alıp antrenmana götürebilir mi?" sözleri ile seslendi.

Anyone in West London (Chelsea/Fulham) area know where’s a good bet to get fuel at the moment? Struggling to find anywhere! If not, can anyone give me a lift to training in the morning ??