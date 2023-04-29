MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşma 0-0 berabere bitti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2023 - 23:04
MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa berabere kaldı
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Dişediş geçen mücadelede kümede kalma savaşı veren her iki takım 1'er puanı paylaştı.

Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü 35, Kasımpaşa ise 34 puana yükseldi.

Ankaragücü, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Sivasspor deplasmanına gidecek.


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