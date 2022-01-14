Rıdvan Dilmen: Hakem arkadaşların kafası mı karışık?

14 Ocak 2022 Cuma, 20:57

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, TRT Spor'da %100 Futbol programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, mücadeleye dair açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen, "Batshuayi'nin ayağına basma var. Arda Kardeşler görmeyebilir ama VAR'daki Erkan kardeş niye çağırmaz? Ne zaman çağrılır hakem? Sportmenliğe aykırı, yaralayıcı bir basma. Sedyeyle çıkarsa mı VAR'a bakıp kırmızı kart göstereceksiniz" diyerek tepki gösterdi.

Dilmen sözlerine şu şekilde devam etti:

"Komik ve dramatik şeyler oluyor. 2 hafta önce Pjanic'in ayağına yaralayıcı bir darbe, geçen hafta problemler. Neden vermezler kırmızıyı, daha ne gerekir? Hakem arkadaşların kafası mı karışık, kafaları mı karıştırılıyor?"