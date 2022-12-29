Rıza Çalımbay isyan etti! 'Bu pozisyon aydınlatılsın!'

29 Aralık 2022 Perşembe, 21:02

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın ardından açıkamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Çalımbay, "İyi mücadele ettik. Sahada da sıkıntı vardı biraz. Zemin, bir hastalıktan dolayı istediğimiz gibi değildi. İki takım için de zor bir mücadele oldu. Biz hiç mücadeleden kopmadık. İkinci yarıya taktik değişiklikle çıktık, golümüzü bulduk. Gayet iyiydik. Son yediğimiz gol bize yakışmadı. 40 metre pasın gelip gol olması yakışmadı. Bu maçın hakkı beraberlikti." dedi.

İptal edilen golleriyle ilgili konuşan Rıza Çalımbay, "Çok üzüldüm. Attığımız ve sayılmayan golde ne vardı çözemedik. Merak ediyorum. Bilen, eden, kuralı bizden daha iyi bilen biri herkesi aydınlatsa daha iyi olur. Böyle bir gol iptali yok. Bunu kabul etmiyorum. Rica ediyorum. Bunu bana bir anlatsınlar. Bunun neden iptal edildiğini takım olarak bilmek istiyoruz. Karmakarışık bir şeyler oldu. Bir sürü şey oldu. Biraz gergin bir maç oldu." açıklaması yaptı.

"Pozisyonu çok merak ediyorum." diyen deneyimli teknik adam, "Bu işi bilen birisi bana anlatsın. Bu pozisyon bir aydınlatılsın." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.