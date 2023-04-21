Rıza Çalımbay'dan ayrılık açıklaması!

Yayınlanma: 21.04.2023 - 08:34

Güncelleme: 21.04.2023 - 08:34

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor karşısında aldıkları 4-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Çalımbay, "Oyuna iyi başladık. İyi oynarken gol yedik ama oyundan kopmadık. Trabzonspor 10 kişi kaldıktan sonra bize iyi bir avantaj geçti ve iyi kullandık. 4 gol attık ama daha fazla da atabilirdik. Bizim için çok önemli bir maçtı. İstediğimiz sonucu aldık. İhtiyacımız olan bir zamanda maçı kazandık." dedi.

"TRİBÜNDE KİMSE YOK, ÜZÜLÜYORUZ"

Deneyimli teknik adam, "Toplamda 7 yıldır buradayım. O kadar çok maç oynadık ki... Herkesten önce sezona başladık. 3 sene üst üste Avrupa'ya gittik. Bu başarıya ulaşan bir Anadolu kulübü yok. Bunun değerini bilmiyorlar. Tribüne bakıyorsun kimse yok. İnsan baktığı zaman üzülüyor. Geçmişine saygı duyması gerekiyor. Oyuncularımla 3 senedir çok güzel şeyler yapıyoruz. Taraftarın bu kadar az olmaması lazım bu yüzden üzgünüm. Vicdanen rahatım. Güzel şeyler yapıp zamanı geldiğinde de görevimizi bırakacağız. Antalya ve Fenerbahçe maçı çok zor olacak. Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ile oynayacağız. Bunu yapıyoruz, kupada oynuyoruz, Avrupa'ya da gidiyoruz. Rakibimiz çok iyi bir takım. Kupaya da odaklanıp elimizden geleni yapacağız." sözleriyle açıklamalarına devam etti.

AYRILIK İÇİN AÇIKLAMA

Çalımbay, daha önce söylediği sezon sonunda görevi bırakacağı sözlerinin hatırlatılması üzerine, "4. yılım oluyordu. Gidebilirim diye konuştum ama bir hedef varsa hedefe göre devam edebilirim. Ben Sivaslıyım. Benim için çok önemli. Büyük bir sorumluluk aldık. Belki de tatlı bir şekilde bırakmak gerekiyor. Ama ondan önce ligdeki hedefimiz ve kupada oynayacağımız Fenerbahçe maçına odaklanacağız. 3 senede çok iyi işler yaptık. Buna rağmen tribünler hep boş. Ben yine de taraftarlara teşekkür ediyorum." cevabını verdi.

BASIN TOPLANTISI

Rıza Çalımbay, basın toplantısında kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bu maç bizim için önemli bir maçtı. Mutlaka puan ve puanlar gerekiyordu. Takım olarak çok iyi hazırlandık. Kafa olarak gayet iyiydik. Onu sahaya yansıtmamız gerekiyordu. İyi oynarken gol yedik ama sonra tekrar toparladık. Gollerimizi bulduk. Maçın başından sonuna kadar kazanmak için ne gerekiyorsa yaptık. Rakibin 10 kişi kalması büyük avantaj oldu ama bazen 10 kişiyle oynamak zordur. Ama biz nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Oyun disiplinini bozmadık ve ihtiyacımız olan puanları aldık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Kupa maçlarımız var. Fenerbahçe ile üst üste 3 maç oynayacağız. Türkiye kupasında final oynamak istiyoruz. Onu yapacak güçte bir takımız. Ligde iyi olduktan sonra ne gerekiyorsa yapacağız. Avrupa'da iyi şeyler yaptık. Türkiye Kupası'nı kazandık. Kulübümüze maddi kazançlar sağladık. Benim üzüldüğüm, Trabzonspor ile oynuyoruz, geçen yılın şampiyonu ama çok az bir seyirciyle oynuyoruz. Bu bizi üzüyor. Böyle maçlarda taraftarın bizimle olması gerekiyor. Ama bugünkü maçta çok az bir taraftar geldi. Bu takım çok güzel şeyler yaptı, fazlasını hak ediyor. Takıma saygı duymak, sonuna kadar desteklemek gerekiyor. İyiyken herkes gelir ama zor günlerde taraftara çok ihtiyacımız oluyor. Taraftarla maç kazanabilirsiniz. Bir tek ona üzüldüm. Daha fazla taraftar bekliyordum. Bundan sonra çok önemli maçlar oynayacağız. Fenerbahçe ile maçlarımız var. Bu takım hem Avrupa hem lig hem de kupayı götüren bir takım. Kötü de gitse sahip çıkmak, saygı göstermek, tribünleri doldurmak lazım. Takımımızın hele hele şu anki zorlu dönemde desteğe ihtiyacı var. Manevi destek dışında bir şey istemiyoruz" dedi.