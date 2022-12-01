Son Dakika: Göztepe-Altay maçının cezaları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Göztepe-Altay maçında yaşananlardan dolayı Göztepe'ye kendi sahasında 4 maç; Altay'a ise kendi sahasında 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Ayrıca Göztepe'ye 112 bin TL, Altay'a ise 185 bin 500 TL para cezası verildi

DHA
01 Aralık 2022 Perşembe, 17:50
Son Dakika: Göztepe-Altay maçının cezaları açıklandı
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PFDK, Göztepe'ye 4, Altay'a 6 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi.

PFDK, Spor Toto 1. Lig'de yarıda kalan derbideki olaylar nedeniyle Göztepe'ye 4, Altay'a 6 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi.


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