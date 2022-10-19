Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2022 Çarşamba, 08:21
Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
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TFF'den yapılan açıklamada, Corendon Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Arabam.com Konyaspor, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin çeşitli nedenlerle kurula gönderildiği bildirildi.

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı kural dışı hareketi, Medipol Başakşehir antrenörü Erdinç Sözer de sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle kurula sevk edildi.


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