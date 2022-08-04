TFF'den Süper Lig ve alt ligler için sosyal medya hamlesi!

04 Ağustos 2022 Perşembe, 14:53

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi önderliğinde Süper Lig ve diğer ligler için sosyal medya hesapları oluşturmaya karar vermiş ve bu konuda uzman bir isimle anlaşmaya varmıştı. Bu büyük gelişmenin ardından müjde geldi.

HESAPLAR CUMA GÜNÜ AKTİF HALE GELECEK

Ajansspor'un haberine göre TFF, Süper Lig ve diğer liglerin sosyal medya hesaplarını cuma günü aktifleştirecek. Diğer yandan; bir dönem Twitter hesabını yorumlara kapatan TFF' nin Twitter yorumlarının herkese açılması da bekleniyor.

MARKA DEĞERİ İÇİN BÜYÜK ADIM

TFF, sosyal medya hamlesiyle birlikte, Süper Lig' in marka değerini yükselterek diğer İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Fransa Ligue 1 gibi liglerle aynı konuma ulaştırmayı hedefliyor.

TFF, oluşturacağı sosyal medya hesaplarında bu ligleri kendisine örnek alacak ve ligin marka değerini artıracak.