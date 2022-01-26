THY Euroleague’de 23. hafta heyecanı

THY Euroleague’in 23. haftası 27 Ocak'ta oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak.

İHA
26 Ocak 2022 Çarşamba, 10:05
THY Euroleague’de 23. hafta heyecanı
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THY Euroleague’de 23. hafta heyecanı 27 ve 28 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Anadolu Efes, Rus ekibi Zenit’e konuk olacak. Bu hafta oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe karşılaşması ise sarı-lacivertlilerde çıkan koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi.

Euroleague’de 23. haftanın programı şu şekilde:

27 Ocak Perşembe

20.00 Zenit Saint Petersburg - Anadolu Efes
22.00 Olympiakos - Kızılyıldız
23.00 Barcelona - Asvel

28 Ocak Cuma

19.00 UNICS Kazan - CSKA Moskova
21.00 AS Monaco - Real Madrid
22.00 Panathinaikos - Baskonia
22.30 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas
22.30 Bayern Münih - ALBA Berlin


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