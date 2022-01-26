THY Euroleague’de 23. hafta heyecanı
THY Euroleague’in 23. haftası 27 Ocak'ta oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak.
THY Euroleague’de 23. hafta heyecanı 27 ve 28 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak.
Haftanın açılış mücadelesinde Anadolu Efes, Rus ekibi Zenit’e konuk olacak. Bu hafta oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe karşılaşması ise sarı-lacivertlilerde çıkan koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi.
Euroleague’de 23. haftanın programı şu şekilde:
27 Ocak Perşembe
20.00 Zenit Saint Petersburg - Anadolu Efes
22.00 Olympiakos - Kızılyıldız
23.00 Barcelona - Asvel
28 Ocak Cuma
19.00 UNICS Kazan - CSKA Moskova
21.00 AS Monaco - Real Madrid
22.00 Panathinaikos - Baskonia
22.30 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas
22.30 Bayern Münih - ALBA Berlin
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