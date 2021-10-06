Türkiye-Norveç maçına Felix Brych atandı

Türkiye'nin Norveç ile oynayacağı 2022 Katar Dünya Kupası grup eleme maçına Alman hakem Felix Brych atandı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2021 Çarşamba, 11:57
Türkiye-Norveç maçına Felix Brych atandı
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A Millî Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim 2021 Cuma günü Norveç ile oynayacağı karşılaşacak. 

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak. Maçta aynı ülkeden Marco Fritz VAR, Christian Gittelmann ise AVAR olarak görev alacak.


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