Uğurcan Çakır: Kazandık ama iyi bir oyun oynamadık

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 08:54

Spor Toto Süper Lig'de sezonun açılış maçında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yenen Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, "Buradan galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz" dedi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçtan sonra Karadeniz temsilcisinin kaptanı Uğucan Çakır ile yeni transferlerden Eren Elmalı, basına açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonun herkes için hayırlı olması dileğinde bulunan Uğurcan, "Bütün takımlarımız adına fair-play'in konuşulduğu, sakatlıksız ve güzel bir sezon olur." dedi.

Ligde ilk maçların zor olduğunu aktaran milli kaleci, "Buradan galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz. İyi mücadele ettik, savunma yaptık ve koştuk. Takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Galibiyetle başlamak önemliydi. İnşallah devamını getireceğiz" diye konuştu.

Uğurcan Çakır, yeni transferlerin uyum süreciyle ilgili, "Yeni transferlerimize elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Giden oyuncular çok kaliteliydi ama yerlerine gelenler de onlar kadar kaliteli. Takım halinde onların uyum sorunlarını en aza indirmeye çalışıyoruz. Geçen sezon iyi bir uyum yakalamıştık. Bu sezon da aramıza iyi ve kaliteli oyuncular katıldı. Hedefimiz yine şampiyon olmak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak" ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla eşleşmelerinin sorulması üzerine tecrübeli file bekçisi, "Onların sezonu bizden önce başladı. Bizden daha hazır görünüyorlar ama biz de kalitemizi biliyoruz, kendimize güveniyoruz. Gruplara kalmak istiyoruz. Bu bizim ve bütün Trabzon'un hayali. İnşallah bunu başarabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Adının sürekli transferde geçtiğinin hatırlatılması üzerine Trabzonspor'un başarısına odaklandığını söyleyen kaptan Uğurcan, "Şu anlık bir şey yok. Trabzonspor'dayım. Benim için Türkiye'nin en büyük camiası. Burada mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapacağız. Transfer teklifi gelirse kulübümle oturur bakarız. Şu an burada çok mutluyum ve Trabzonspor'un başarısına odaklandım" şeklinde görüş belirtti.