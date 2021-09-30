Voleybolda millilere Şampiyonlar Ligi gibi grup!
Voleybolda , grup aşamasında Yekaterinburg'da; İtalya, Kanada ve Çin ile mücadele edeceğiz.
Rusya'nın ev sahipliğinde 26 Ağustos - 11 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. Milliler güçlü ekiplerle eşleşti.
Başkent Moskova'daki Irina Viner-Usmanova Jimnastik Sarayı'nda yapılan kura çekimi sonucunda Filenin Efeleri, E Grubu'nda yer aldı. Milliler, grup aşamasında Yekaterinburg'da; İtalya, Kanada ve Çin ile mücadele edecek.
FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde:
A Grubu: Rusya Voleybol Federasyonu, Sırbistan, Tunus, Porto Riko
B Grubu: Brezilya, Japonya, Küba, Katar
C Grubu: Polonya, ABD, Meksika, Bulgaristan
D Grubu: Fransa, Slovenya, Almanya, Kamerun
E Grubu: İtalya, Kanada, Türkiye, Çin
F Grubu: Arjantin, İran, Hollanda, Mısır
2022 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda karşılaşmalara Moskova, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Kemerovo, Ufa, Yekaterinburg, St. Petersburg, Kaliningrad, Yaroslavl ve Kazan olmak üzere toplam 10 şehir ev sahipliği yapacak.
Üç aşamadan oluşan dev organizasyonun grup aşamasında 24 takım 4'erli olarak 6 gruba ayrılacak. Grup karşılaşmaları, 27-29 Ağustos 2022 tarihleri arasında Moskova, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Kemerovo, Ufa ve Ekaterinburg'da oynanacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü ikinci tura yükselecek.
Grup aşamasının ardından ikinci tur karşılaşmaları 16 takımın katılımıyla 2-4 Eylül 2022 tarihleri arasında St. Petersburg, Kaliningrad, Yaroslavl ve Kazan şehrinde oynanacak.
Organizasyon, 7-11 Eylül 2022 tarihlerinde Moskova'da düzenlenecek 6'lı Finaller (Final Six) etabı ile sona erecek.
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