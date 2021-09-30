Rio 2016'daki boks maçlarında hile yapıldığı iddia edildi

30 Eylül 2021 Perşembe, 16:47

Uluslararası Boks Birliği (AIBA) tarafından görevlendirilen bağımsız spor danışmanlık şirketi, 2016 Rio Olimpiyatları'ndaki müsabaka sonuçlarının bir sistem yardımıyla manipüle edildiğini öne sürdü.

AIBA'dan yapılan açıklamaya göre, başkan Umar Kremlev'in 2020'deki seçimi kazandıktan sonra görevlendirdiği Kanadalı spor hukuku uzmanı Prof. Richard McLaren ve ekibi (McLaren Global Sport Solutions), soruşturmanın ilk aşamasını tamamladı.

Hazırlanan raporda, aralarında altın madalya karşılaşmalarının da bulunduğu 10'dan fazla eşleşmenin şüpheli olduğu kaydedildi. Ayrıca Rio 2016 kota müsabakalarının, sistemde ince ayar yapılması için deneme amacıyla kullanıldığı paylaşıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen AIBA Başkanı Kremlev, ilk bulguların endişe verici olduğunu ve AIBA organizasyonlarının sportif dürüstlük ilkesi doğrultusunda düzenlenebilmesi için reformların hayata geçirildiğini belirterek, "Prof. McLaren ve ekibi, Rio 2016'daki boks müsabakalarının sonuçlarını manipüle etmek için bir sistem kullanıldığını belirledi. Maçların adil biçimde gerçekleşmesini sağlamak konusunda kararlıyım. AIBA ailesinde hileye karışan kimseye yer yok." ifadelerini kullandı.