Volkan Demirel: 'Kazanmamız gereken bir maçtı'
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, maçın ardından açıklama yaptı. Demirel, 'Kazanmamız gereken bir maçtı' dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Demirel, "Kazanmamız gereken bir maçtı, 10 kişi kalmamıza rağmen kazanmasını bildik." dedi.
Demirel, maçı üç aşamada değerlendirmeleri gerektiğini aktararak, "İlk 20 dakika, kırmızı karttan sonrası ve 10 kişilik oyun ama bunları hiç konuşmak istemiyorum. Tek amacımız kazanmaktı, kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.
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