Zenit futbol takımı sahaya sahiplendirilmeyi bekleyen köpeklerle çıktı
Rus futbol takımı Zenit, Rostov maçına barınakta sahiplendirilmeyi bekleyen köpeklerle birlikte çıktı.
Rusya Premier Ligi'nde oynayan St. Petersburg takımı Zenit ve Kazan takımı Rostov'un dünkü karşılaşması öncesi Zenit oyuncuları, sahaya kucaklarında köpeklerle birlikte çıktı.
Maç öncesi barınakta sahiplendirilmeyi bekleyen köpeklerle birlikte çıkan Zenit'li oyuncular her kesimden takdir gördü.
İki takımın karşılaşması 2-2 sona erdi.
The Zenit players took to the pitch at the Gazprom Arena this evening accompanied by dogs from local shelters looking for a new home pic.twitter.com/bjFTvntw3i— FC Zenit in English (@fczenit_en) December 3, 2021
Video Haberler
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da 'hükümet istifa' sesleri
- Erdoğan'dan gece yarısı genelge
- Milyoner'e damga vuran soru
- AKP'li Mahir Ünal'ın açılış hezeyanı
- Kripto parada deprem: Bitcoin, Ethereum çakıldı
- TÜİK'in eski başkanından sert sözler
- Şeker hastaları bu meyvenin peşinde
- Doların yeni zirvesini tarih vererek açıkladı
- Etiketler tek tek değiştirildi
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası