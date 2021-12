Zenit futbol takımı sahaya sahiplendirilmeyi bekleyen köpeklerle çıktı

Rusya Premier Ligi'nde oynayan St. Petersburg takımı Zenit ve Kazan takımı Rostov'un dünkü karşılaşması öncesi Zenit oyuncuları, sahaya kucaklarında köpeklerle birlikte çıktı.

Maç öncesi barınakta sahiplendirilmeyi bekleyen köpeklerle birlikte çıkan Zenit'li oyuncular her kesimden takdir gördü.

İki takımın karşılaşması 2-2 sona erdi.

The Zenit players took to the pitch at the Gazprom Arena this evening accompanied by dogs from local shelters looking for a new home pic.twitter.com/bjFTvntw3i