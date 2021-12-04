Zenit futbol takımı sahaya sahiplendirilmeyi bekleyen köpeklerle çıktı

Rus futbol takımı Zenit, Rostov maçına barınakta sahiplendirilmeyi bekleyen köpeklerle birlikte çıktı.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2021 Cumartesi, 16:16
Zenit futbol takımı sahaya sahiplendirilmeyi bekleyen köpeklerle çıktı
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Rusya Premier Ligi'nde oynayan St. Petersburg takımı Zenit ve Kazan takımı Rostov'un dünkü karşılaşması öncesi Zenit oyuncuları, sahaya kucaklarında köpeklerle birlikte çıktı.

Maç öncesi barınakta sahiplendirilmeyi bekleyen köpeklerle birlikte çıkan Zenit'li oyuncular her kesimden takdir gördü.

İki takımın karşılaşması 2-2 sona erdi.


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