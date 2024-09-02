6 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan hükümlü uygulamada yakalandı

Yayınlanma: 02.09.2024 - 13:22

Güncelleme: 02.09.2024 - 13:22

Kozan’da 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen “Huzur-Güven” uygulamaları çerçevesinde 19 noktada 191 polis ile denetimler geçekleştirildi. Bu denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca ve 57 mermi ele geçirildi. Silahla tehdit ve mala zarar verme suçundan kovalamaca sonucu suç aleti 2 tabanca ile yakalanan 5 şahıs ise gözaltına alınırken, silahla kasten yaralama suçundan kesinleşmiş 6 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Uygulamalarda trafik kurallarını ihlal eden 6 adet araca modifiyeden işlem yapılırken 39 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. 11 araç ve 1 motosiklet ise trafikten men edildi.