6 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan hükümlü uygulamada yakalandı

Adana’nın Kozan ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada silahla kasten yaralama suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İHA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 13:22
6 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan hükümlü uygulamada yakalandı
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Kozan’da 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen “Huzur-Güven” uygulamaları çerçevesinde 19 noktada 191 polis ile denetimler geçekleştirildi. Bu denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca ve 57 mermi ele geçirildi. Silahla tehdit ve mala zarar verme suçundan kovalamaca sonucu suç aleti 2 tabanca ile yakalanan 5 şahıs ise gözaltına alınırken, silahla kasten yaralama suçundan kesinleşmiş 6 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Uygulamalarda trafik kurallarını ihlal eden 6 adet araca modifiyeden işlem yapılırken 39 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. 11 araç ve 1 motosiklet ise trafikten men edildi.


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