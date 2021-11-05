AKP'li Ali İhsan Yavuz canlı yayındaki zor anları üzerine konuştu

05 Kasım 2021 Cuma, 14:14

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerinin tekrarı sürecinde söylediği "Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu" sözlerine ilişkin TVNET'te yayınlanan programda konuşmuştu. Yavuz, "O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu. Hiçbir şey olmadıysa şayet 28 bin oy nasıl oldu da 13 bin rakamına indi? Demek ki bir şeyler oldu" demişti.

Yavuz ayrıca "Bakınız bir resim var. Bu resimde CHP'li ve Ak Partili milletvekilleri var. Ben YSK üyelerini bilmem nereden almış, nereye götürmüşüm diye onu kurguladılar ve yayınladılar. CHP milletvekili, ismini vermeyeyim... Dilerseniz de veririm..." demiş ve sunucunun "Buyurun verin..." demesi üzerine ise ısrarla yanıt vermemişti.

AÇIKLAMA YAPTI, İSİM VERDİ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ali İhsan Yavuz, "Benimkisi, ilgili kişinin canlı yayında ismini telaffuz etmeme, hassasiyetiydi. Ancak bahse konu kişinin kendisi CHP 24. Dönem Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk" dedi.

Yavuz'un açıklaması şöyle:

"Yasama çalışmaları kapsamında TBMM Adalet Komisyonu üyeleriyle yapmış olduğumuz ABD ziyaretini çarpıtan, AK Parti ve CHP vekillerini bile YSK üyesi gösteren, bunu açıklamak için sarfettiğim sözlerin üzerine bile mal bulmuş mağribi gibi atlayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Katıldığım bir canlı yayında amacı kurgu ve manipülasyon olanların alçaklığını anlatırken dedim ki 'Bir resim var. Bu resimde CHP'li ve AK Partili milletvekilleri var. Ama birileri, resimdekileri YSK üyesi, beni de bu kişileri bilmem nereye götüren olarak lanse etti.'

Yine dedim ki 'Bu fotoğrafta bulunan CHP'li milletvekili bile adeta feveran etti. 'Yapmayın arkadaşlar siz Ali İhsan Yavuz'a vurayım derken beni de YSK üyesi yaptınız. Ayıptır günahtır' dedi. 'Bu kişinin ismini de verebilirim ama vermiyorum' dediğim için sözüm ona bir kısım haber siteleri sanki öyle bir isim yok da ben uyduruyorum gibi bir algı oluşturmaya çalıştı.

Oysa benimkisi, ilgili kişinin canlı yayında ismini telaffuz etmeme, hassasiyetiydi. Ancak bahse konu kişinin kendisi CHP 24. Dönem Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk 15 Mayıs 2019'da sosyal medya hesabından bu konuya ilişkin durumu zaten açıklamış bulunuyor. Çok merak ediyorum, bizi yalanla suçlayıp iftira atanlar bir parça utanacak mı şimdi? Bu derece yalan bataklığı içinde debelenenlerin yüzü az da olsa kızaracak mı? Nerede o utanacak ve de kızaracak yüz. Keşke olsaydı."