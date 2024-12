Fatih'te 107 yıllık binanın çatısına moloz düştü!

Yayınlanma: 10.12.2024 - 17:37

Güncelleme: 10.12.2024 - 17:37

Olay 6 Aralık'ta Yavuz Sultan Selim Mahallesi Musandıra Sokak'ta meydana geldi. 107 yaşında olduğu iddia edilen İrfan Ramazan'a ait içerisinde 1 ev ve 1 atölye bulunan müstakil binanın üzerine, yan binada devam eden yıkım çalışmasından kopan molozlar düştü.

Yapının çatısını delerek evin yatak odasının ve atölyenin tavanının bir kısmının çökmesine neden oldu. Dairede yaşayan İrfan Ramazan ve ailesi, yakınlarının evine yerleşirken, yağışların başlamasıyla birlikte evin ve atölyenin içine yağmur suyu girdi. Aile, Fatih Belediyesi'nden yardım talebinde bulundu.

"DIŞARIYA NASIL YAĞIYORSA, AYNISI İÇERİYE GELİYOR"

Tavanı delinen atölyede çalışan Volkan Aytan, “Yan tarafın inşaatına başlandıktan bir gün sonra, söylememize rağmen, herhangi bir önlem alınmasını talep ettik almadılar. İkinci günü moloz parçası koparak buraya düştü. Ev halkından İrfan Ramazan’ın eşi uyumaya hazırlanıyormuş, moloz parçası düşmüş ondan sonra böyle olmuş. Dün de yani yağmurun hepsi buraya geldi. Eşi iyi şu an sağlık durumu iyi herhangi bir sıkıntı yok çok şükür. Ama birazdan yağmur başlayacak dışarıya nasıl yağıyorsa aynısı içeriye geliyor. 100’ü aşkın tarihi bir bina o yüzden yıkına elverişli değil. Biz gerekli yerlere başvurduk, bakan olmadı. Belediyeye de başvuruldu ama gelip bakan olmadı. Burası parçalanıp düşmeye devam ediyor, devam edecek de. Eşi, şu an babası burada olduğu için mecbur ona sığındı çocukla beraber. 1-2 gün oradalar sonra ne olacak bilmiyoruz. Yardım bekliyoruz. İnşaatı yapan müteahhit de zaten söyledi, elimden gelen her şeyi yapacağım diye ama ortalıkta bir şey yok daha. Atölyeye sık sık gelip gidiyorum, bıçak işleri yapıyoruz. Arada bir gelip gidiyorum. Molozun düştüğü güne denk geldim, şahit oldum. İrfan bey çalıştığı için eve ben göz kulak oluyorum" diye konuştu.