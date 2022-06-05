Kavga ettiği gencin iş yerini bastı, önce ateş açtı sonra bıçakladı

05 Haziran 2022 Pazar, 14:46

Edinilen bilgiye göre Barış Özgür Arı, daha önce babası ile tartışan Oğulcan G. ile kavga etti. Oğulcan G.'yi yumruklayan Barış Özgür Arı, ardından olay yerinden ayrıldı.

Olaydan 6 ay sonra Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'nde Barız Özgür Arı'nın iş yerine gelen Oğulcan G., konuşmak istediğini söyledi. Yaşanan tartışma üzerine zanlı bir anda silahını çıkartarak iş yerine doğru 5 el ateş açtı.

Olayın ardından zanlı motosikletle kaçmaya çalışırken Barış Özgür Arı ise peşinden koştu. Zanlıyı yakalayan Arı, yumruklamaya başladı. Bu sırada yaşanan kavgada bıçağını çıkartan şahıs, Arı'yı 3 yerinden bıçakladı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına da yansıdı.

Çevredeki vatandaşların üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan Arı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.