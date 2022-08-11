5 yıldızlı otelin sahil barı alev alev yandı

Abone Ol google-news

Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelin sahildeki barında yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. Barın kapalı olması sayesinde yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, yanan barda maddi hasar meydana geldi.

İHA
11 Ağustos 2022 Perşembe, 10:31

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otele ait sahil barda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürülürken barın kapalı olması sebebiyle kimse yaralanmadı.

Haberin devamı

Antalya manavgat Yangın

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler