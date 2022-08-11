5 yıldızlı otelin sahil barı alev alev yandı

11 Ağustos 2022 Perşembe, 10:31

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otele ait sahil barda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürülürken barın kapalı olması sebebiyle kimse yaralanmadı.

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