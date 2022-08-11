5 yıldızlı otelin sahil barı alev alev yandı
Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelin sahildeki barında yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. Barın kapalı olması sayesinde yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, yanan barda maddi hasar meydana geldi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otele ait sahil barda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürülürken barın kapalı olması sebebiyle kimse yaralanmadı.
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