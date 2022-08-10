Avcılar'da yollar göle döndü, işyerlerini su bastı
Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yağmur yolların göle dönmesine neden oldu. Bazı işyerleri su altında kalırken esnaf önlem alınmamasından yakındı.
Avcılar'da sabah saatlerinde bastıran yağmur Yeşilkent Mahallesi'nde bazı yolların göle dönmesine neden oldu. Yol tamamen su ile kaplanırken buradan geçmeye çalışan araçlar mahsur kaldı. Yolda mahsur kalanların kurtarılabilmesi için itfaiyeden yardım istendi. Gelen itfaiye ekibi yolda mahsur kalan araçları kurtardı.
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