Avcılar'da yollar göle döndü, işyerlerini su bastı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:41

Avcılar'da sabah saatlerinde bastıran yağmur Yeşilkent Mahallesi'nde bazı yolların göle dönmesine neden oldu. Yol tamamen su ile kaplanırken buradan geçmeye çalışan araçlar mahsur kaldı. Yolda mahsur kalanların kurtarılabilmesi için itfaiyeden yardım istendi. Gelen itfaiye ekibi yolda mahsur kalan araçları kurtardı.

Haberin devamı