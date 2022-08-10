Avcılar'da yollar göle döndü, işyerlerini su bastı

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Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yağmur yolların göle dönmesine neden oldu. Bazı işyerleri su altında kalırken esnaf önlem alınmamasından yakındı.

DHA
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:41

Avcılar'da sabah saatlerinde bastıran yağmur Yeşilkent Mahallesi'nde bazı yolların göle dönmesine neden oldu. Yol tamamen su ile kaplanırken buradan geçmeye çalışan araçlar mahsur kaldı. Yolda mahsur kalanların kurtarılabilmesi için itfaiyeden yardım istendi. Gelen itfaiye ekibi yolda mahsur kalan araçları kurtardı.

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Avcılar yağış yağmur

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