‘Bizim 68’lilerin’ ‘Anası...’ Nigar Sancak: "Perinçek grubuna 'Doğu Tarikatı' diyorum"

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‘Bizim 68’lilerin’ ‘Anası...

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2023 Çarşamba, 07:00

Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konuğu, Nigar Sancak oldu.

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