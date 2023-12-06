‘Bizim 68’lilerin’ ‘Anası...’ Nigar Sancak: "Perinçek grubuna 'Doğu Tarikatı' diyorum"
‘Bizim 68’lilerin’ ‘Anası...
Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konuğu, Nigar Sancak oldu.
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