Dünya literatürüne soktuğu 'teffeni moru' için 11 yıldır koruma bekliyor
Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Genç, 2009'da tesadüfen keşfettiği ve 2011'de 'Lathyrus tefennicus- Tefenni moru' adıyla dünya literatürüne kaydettirdiği bitkinin korumaya alınması için 11 yıldır uğraşıyor.
Genç, "Belki bunu dünya literatürüne eklemek bize nasip oldu ama Tefenni'deki bütün kamu görevlilerine ve vatandaşlara 'Tefenni moru'nun korunması ve tanıtımı konularında önemli iş düşüyor" dedi.
MAKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Genç, Tefenni Meslek Yüksekokulu'nda müdürlük yaptığı 2009'da, arazi çalışmasında bitki türü fark etti. Yaptığı çalışmalarda bitkinin, bölgenin endemik türü olduğunu tespit eden Genç, tescil ettirilmesi için harekete geçti. Baklagiller familyasından ve protein bakımından zengin olan bitki, 'Lathyrus tefennicus' adıyla 2011'de tescil ettirildi. Genç'in mor çiçeklerinden esinlenerek 'Tefenni moru' adını verdiği bitki, literatüre de böyle geçti. Bitkinin yok olmaması ve korumaya alınmasına yönelik çalışmalar başlatan Genç, 11 yıldır sonuç elde edemedi.
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