Emekli maaşıyla geçinmeye çalışan yurttaş zor durumda!

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Emekli maaşıyla geçinmeye çalışan yurttaş zor durumda!

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2023 Pazartesi, 17:41

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 80 yaşındaki hasta annesine bakan 57 yaşındaki Atila Köz, maddi durumları iyi olmadığı için annesinin istediği yiyecekleri alamadığını söyledi.

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