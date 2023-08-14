Emekli maaşıyla geçinmeye çalışan yurttaş zor durumda!
Emekli maaşıyla geçinmeye çalışan yurttaş zor durumda!
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 80 yaşındaki hasta annesine bakan 57 yaşındaki Atila Köz, maddi durumları iyi olmadığı için annesinin istediği yiyecekleri alamadığını söyledi.
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