Ev sahiplerine uyarı: Boş evlerinize perde takın
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, dolandırıcıların boş gördükleri evleri ev sahiplerinin haberi olmadan başka birilerine kiraya vermeleri ile ilgili olarak, "Ev sahipleri de evlerini perde ile mutlaka kapatarak evi dolu göstermeli" dedi.
Dolandırıcıların boş gördükleri evlerin çilingir yardımıyla açtıklarını ve ev sahibinin bilgisi olmadan başka birine kiraladıklarını söyleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; “Olay bir ev sahibi ve kiracı anlaşmasından çok asayiş problemine dönüştü. Yani öyle bir fevrilik ve gözü karalık var ki kendine ait olmayan bir evi bir başkasına kiraya verme cüretini gösterebiliyorlar. Bu konunun buraya kadar gelmesinin sebebi boş gördükleri evleri, hemen bir çilingir marifetiyle açıp, başka birine kiraya vermeleridir" dedi.
Video Haberler
- Kayıp olarak aranan genç, falezlerde ölü bulundu
- Ev sahiplerine uyarı: Boş evlerinize perde takın
- Yılanı yutamayan kartal, boğulma tehlikesi geçirdi
- Şampiyon milli sporcu, Maltepe'de darbedildi!
- Polisten kaçmak için denize atlayıp 2 kilometre yüzdü
- Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
- Resmi Gazete'de 'AOÇ' kararı
- AKP'deki veriler de YSK'de yokmuş!
- İstanbul'da filmleri aratmayan olay
- Havai fişekler, düğüne gelenlerin üzerinde patladı
En Çok Okunan Haberler
-
- '3 karanlık yapı var'
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- İş insanı, otel odasında ölü bulundu
- Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanlar yakalandı
- Valilerle AKP yöneticilerinin organize işleri
- Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege'de korkutan deprem
- AKP'den peş peşe istifalar!
- 'Çareyi hakimleri göndermekte buldular'
- 'Bu aklın ülkemize verecek hiçbir faydası kalmadı'
- 'Kılıçdaroğlu üstüne basa basa söyledi'