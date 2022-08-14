Ev sahiplerine uyarı: Boş evlerinize perde takın

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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, dolandırıcıların boş gördükleri evleri ev sahiplerinin haberi olmadan başka birilerine kiraya vermeleri ile ilgili olarak, "Ev sahipleri de evlerini perde ile mutlaka kapatarak evi dolu göstermeli" dedi.

IHA
14 Ağustos 2022 Pazar, 13:03

Dolandırıcıların boş gördükleri evlerin çilingir yardımıyla açtıklarını ve ev sahibinin bilgisi olmadan başka birine kiraladıklarını söyleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; “Olay bir ev sahibi ve kiracı anlaşmasından çok asayiş problemine dönüştü. Yani öyle bir fevrilik ve gözü karalık var ki kendine ait olmayan bir evi bir başkasına kiraya verme cüretini gösterebiliyorlar. Bu konunun buraya kadar gelmesinin sebebi boş gördükleri evleri, hemen bir çilingir marifetiyle açıp, başka birine kiraya vermeleridir" dedi.

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