Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Belotti'yle transfer sezonunun başında bir isteğimiz olmuştu'

14 Ağustos 2022 Pazar, 11:40

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 1-0 kaybettikleri Bitexen Giresunspor maçında oyuncularının normal bireysel performanslarının altında kalmasına üzüldüğünü söyledi.

Buruk, Nef Stadı'nda Bitexen Giresunspor ile yaptıkları ve 1-0 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Karadeniz temsilcisinin iyi savunma yaptığını anlatan Okan Buruk, şunları kaydetti:

"Bugün maç öncesi hedeflerimiz kendi seyircimiz önünde 3 puanı almaktı. Maça da bu coşkuyla başladık. Büyük bölümde maçı kazandıracak, Galatasaray seviyesindeki net pozisyonları yakalayamadık. Rakibimiz de iyi savunma yaptı. Ancak biz daha iyi şeyler yapabilirdik. Benim üzüldüğüm bireysel performansların kendi kalitemizin altında kalmasıydı. Kanatlardan üçüncü bölgeye girdiğimizde daha kaliteli işler yapabilirdik. Bu kaliteyi ortaya koyamadık. Daha net pozisyonlar yakalayabilirdik. Oyuna hükmettiğimiz, rakibin gol atamayacağı görüntüsünde bir maç olsa da bireysel hatayla maçı kaybettik. İyi mücadele eden bir Giresunspor vardı. Bizim de bir hatamızdan maçı kazandılar. Onları tebrik ediyorum. Kendimiz için de en kötü bireysel performansı gösterdik. Mücadele, baskı, rakipten topu geri alma vardı ama daha fazla üretmemiz gerekirdi."

İkinci yarıya Bafetimbi Gomis'i de alarak çift santrfora döndüğünü hatırlatan Buruk, "İkinci forveti sokmaktaki planlarımız gerçekleşmedi. Bireysel olarak herkes kendi kalitesinin altında kaldı. Bu da bize sonuç getirmedi. Rakibin bizim sahamıza gelme şansını çok az verdik ama bizim daha fazla üretmemiz gerekirdi” ifadelerini kullandı.

Bu sezon iç sahadaki ilk maçlarına çıktıklarını hatırlatan Okan Buruk, "Genel olarak Türk oyuncular daha hassas ve duygusal oluyorlar. Daha çabuk etkileniyorlar. Bu, genel olarak Türk futbolunun ve futbolcusunun sorunlarından biri. Zaman zaman demoralize olmaları normal ama onlara sahip çıkmalıyız. Hepsinin iyi niyetinden şüphemiz yok. Seyircimiz bugün de maçın başından sonuna kadar bizi destekledi. Ufak tefek hatalarda sesler çıkıyor. Bu tür hatalara takılmamak gerek. Morali bozuk olan futbolcularımızı tedavi edeceğiz. Onları yeni maça hazırlayacağız. Lig daha yeni başladı. Çok daha işler yapacağımıza inanıyorum. Kerem, Yunus, Emre Akbaba hazırlık sürecinde iyi çalıştı. Bugün onların istedikleri oyun olmadı ama bundan sonra olacaktır. Abdülkerim'de de her oyuncu hata yapabilir. Oyuncularımızı tekrar ayağa kaldırıp lige hazır hale getireceğiz" diye konuştu.