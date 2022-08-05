Giresun'da 'sızıntı' tespit edilen çöp tesisine kapatma kararı

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Giresun’da, depolanan çöplerden atık su sızdığı tespit edilen, katı atık tesisinin; hava, su ve toprakta kirliliğe yol açtığı için kapatılmasına karar verildi.

DHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 10:37

Görele'nin Çavuşlu beldesinde, 10 yıl önce faaliyete geçen ve kentin yanı sıra çevre bölgelerden toplanarak Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde depolanan çöplerden çevreye atık su sızdığı belirlendi.

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