Giresun'da 'sızıntı' tespit edilen çöp tesisine kapatma kararı
Giresun’da, depolanan çöplerden atık su sızdığı tespit edilen, katı atık tesisinin; hava, su ve toprakta kirliliğe yol açtığı için kapatılmasına karar verildi.
Görele'nin Çavuşlu beldesinde, 10 yıl önce faaliyete geçen ve kentin yanı sıra çevre bölgelerden toplanarak Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde depolanan çöplerden çevreye atık su sızdığı belirlendi.
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