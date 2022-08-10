İndirim kısa sürdü, motorine zam geliyor!
Motorine, 10 Ağustos çarşamba gününden (bugün) itibaren geçerli olmak üzere 1 liralık indirim yapılmıştı. İndirimli alışveriş süresi kısa sürdü ve bu geceden itibaren pompaya yeni bir zammın daha yansıyacağı öğrenildi.
Sektör kaynaklarının cumhuriyet.com.tr'ye aktardığı bilgiye göre dün indirim gelen motorine bugün yeniden zam gelecek.
Motorine gelecek 80 kuruşluk zam bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
Benzin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.
Dün motorine 1 liralık indirim yapılmıştı.
GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 20,04 TL, Ankara'da 20.19 TL ve İzmir'de 20.17 TL'den satılıyor.
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