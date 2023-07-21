Kadınlar EPDK’nin önünde Erdoğan’a ateş püskürdü!

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Kadınlar EPDK’nin önünde Erdoğan’a ateş püskürdü! “Saray’da ejder meyveli smoothie…”

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2023 Cuma, 13:46


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