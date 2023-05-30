Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı 1200 yok edici böcekle mücadele
Doğu Karadeniz'de kestane ağaçlarının kurumasına yol açan, halk arasında 'katil arı' olarak da bilinen böceğe karşı sürdürülen mücadelede, Bursa’dan getirilip, laboratuvarda saklanan 1200 ‘Torymus sinensis’ isimli yok edici böcek, doğaya salındı. Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, “Uzun soluklu bir çalışma olacak. Bir anda saldığımız böceklerin buradaki zararlıyla mücadelesi yüzde yüze gelme şansı zaten yok. Uzun süre devam etmesi gereken bir mücadele; her yıl sayıyı artırarak devam edeceğiz” dedi.
Ana vatanı Çin olan, Türkiye'de ilk kez 2014’te Yalova'da ortaya çıkan, halk arasında 'katil arı' ya da 'gal arısı' olarak bilinen 'Dryocosmus kuriphilus' türü böcek, 2021'de Doğu Karadeniz ormanlarında da görüldü.
Trabzon'un Maçka, Arsin, Of, Araklı ve Sürmene ilçelerinde istila ettiği kestane ağaçlarını kurutan, ağaç dallarına yerleşerek, yuva yapan böceğe karşı bölgede biyolojik mücadele başlatıldı.
2 yıldır kestane ormanlarında tarama yapan Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yayılım alanı genişleyen 'gal arısı'nın yuvalandığı ağaçları tespit etti.
Bu kapsamda; Bursa’dan getirilen ve laboratuvar ortamında bekletilen 30 bin galin içinden çıkıp yaşamayı başaran 1200 adet ‘Torymus sinensis’ türü böcek, erginliğe ulaştı.
Trabzon İl Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Araklı ilçesinin yüksek kesimlerindeki kestane ormanlarına ‘gal arısı’nın düşmanı, yok edici böceği bıraktı. Bu çalışmayla, salınan ‘Torymus sinensis’ böceğinin, kestane zararlısının yaşadığı galin içine yerleşip larvalarını yiyerek çoğalmasını engellemesi ve doğadaki diğer 'gal arılarını' yok etmesi hedefleniyor.
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