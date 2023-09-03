‘Kopya plakayı' değiştirdi, garajdaki aracına yine ceza geldi

03 Eylül 2023 Pazar, 12:29

Trabzon’da yaşayan Hami Hacıosmanoğlu'nun 2016 yılında aldığı otomobilinin plakasına, 3 yıl sonra belli aralıklarla gitmediği İstanbul’daki ücretli otoyol ve köprülerden kaçak geçiş yaptığına yönelik cezalar geldi. Şikayet üzerine savcılık incelemesinde plakanın kopyalandığı tespit edilince plakası 34’den 61’e çevrilen Hacıosmanoğlu’na, aynı cezalar gelmeye devam etti. Plakayı değişip, aracını garaja çekmesine rağmen sorunun çözülmediğini söyleyen Hacıosmanoğlu, "Yıllardır bu cezalarla mücadele ediyorum. Araç, lanetli bir araç oldu benim için" dedi.