Kore Gazisi mesanesindeki 8 santimetrelik taştan ameliyatla kurtuldu
Kore Gazisinin mesanesindeki dev taş ameliyatla alındı
Kore Savaşı’nda Güney Kore’ye destek vermek için yola çıkan Türk tugayları arasında yer alan ve savaşta topçu birliğinde görev yapan Kore Gazisi Seyit Ali Baba (95), mesanesinde oluşan 8 santimetrelik taştan ameliyatla kurtuldu. Ameliyatı gerçekleştiren Üroloji Uzm. Op. Dr. İlhami Güllüoğlu, “Hastamızın 250 mililitre hacminde bir prostatı vardı. Bu prostatın idrar akışıyla ilgili sorun yaratması ve ileride derecede enfeksiyonların da oluşmasıyla birlikte çok büyük bir mesane taşı eşlik etmişti. Bu boyutlardaki taşlarla çok nadir karşılaşıyoruz. Ameliyat gayet başarılı geçti. Gelecek günlerde hiçbir sıkıntı olmadan yaşamına kaliteli bir şekilde devam edecek” dedi.
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