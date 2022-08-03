'Solüsyonla çoğaltacağım' dedi, 35 bin Euro dolandırdı
Sosyal medyada tanıştığı kişiden aldığı 35 bin Euro'yu solüsyon yöntemiyle çoğaltıp 150 bin Euro olarak geri vereceğini söyleyerek dolandıran şüpheli yakalandı.
İstanbul'da 41 yaşındaki H.H.Ö. sosyal medyada asansör işi yapmak için Kamerun uyruklu Junior S. ile tanıştı. Bir süre sosyal medyada konuşan Taksim'de bir apartta buluştu.
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