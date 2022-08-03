'Solüsyonla çoğaltacağım' dedi, 35 bin Euro dolandırdı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:39

İstanbul'da 41 yaşındaki H.H.Ö. sosyal medyada asansör işi yapmak için Kamerun uyruklu Junior S. ile tanıştı. Bir süre sosyal medyada konuşan Taksim'de bir apartta buluştu.

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