Su altında arkadaşlık: İçimizden biri oldu artık
Su altında arkadaşlık: İçimizden biri oldu artık
Antalya'da dalış yaptığı esnada midye ile beslediği domuz balığının ısırdığı profesör, maskotu haline gelen balıkla her dalışında karşılaşıyor.
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