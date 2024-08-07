Su altında arkadaşlık: İçimizden biri oldu artık

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Su altında arkadaşlık: İçimizden biri oldu artık

IHA
07 Ağustos 2024 Çarşamba, 10:14




Antalya'da dalış yaptığı esnada midye ile beslediği domuz balığının ısırdığı profesör, maskotu haline gelen balıkla her dalışında karşılaşıyor.

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