'Üniversite tercihlerinin' bitmesine 5 gün kala uzmanından uyarılar

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Üniversite tercihlerinin bitmesine son 5 gün kala öğrencilere önerilerde bulunan Rehberlik Uzmanı Sebahattin Kutlu, “Tercih yapacaksanız öncelikle kendinize yakıştırdığınız meslekleri analiz edin, listesini yapın. Puanınızdan ziyade başarı sıranıza önem verin. Bu sizi daha doğru sonuca ulaştıracaktır. Ayrıca tercihlerinizi yaparken başarı sıralamanızın yanında, isteklerinizi de ön planda tutun” dedi.

DHA
02 Ağustos 2022 Salı, 07:15

YKS sonuçlarının 18 Temmuz’da açıklanmasıyla üniversite tercihleri de başlamış oldu. 27 Temmuz’da ise öğrenciler, tercihlerini sisteme girmeye başladı. 5 Ağustos 00.00’da ise tercihler bitecek.

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