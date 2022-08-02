'Üniversite tercihlerinin' bitmesine 5 gün kala uzmanından uyarılar

02 Ağustos 2022 Salı, 07:15

YKS sonuçlarının 18 Temmuz’da açıklanmasıyla üniversite tercihleri de başlamış oldu. 27 Temmuz’da ise öğrenciler, tercihlerini sisteme girmeye başladı. 5 Ağustos 00.00’da ise tercihler bitecek.

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