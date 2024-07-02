Uzmanı açıkladı: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Uzmanı açıkladı: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yılda iki kez zam alan memur ve memur emeklilerinin 6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla belli olacak zam oranlarını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirdi.
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