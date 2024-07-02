Uzmanı açıkladı: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

02 Temmuz 2024 Salı, 11:36

















Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yılda iki kez zam alan memur ve memur emeklilerinin 6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla belli olacak zam oranlarını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirdi.