TV yayın akışı 7 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Haziran Cuma günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2024 Cuma, 09:39
TV yayın akışı 7 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Haziran Cuma günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 7 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Bahar

02:45 Sandık Kokusu

04:30 Baba

TV yayın akışı 7 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Morbius (Yabancı Sinema)

22:20 Bloodshot: Durdurulamaz Güç (Yabancı Sinema)

00:30 Morbius (Yabancı Sinema)

02:30 Destan

05:00 Kalp Yarası

TV yayın akışı 7 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Çok Akustik

01:30 Güneşin Kızları

04:30 Tatlı İntikam

TV yayın akışı 7 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Gaddar

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Gaddar

00:00 Orta Sayfa

01:45 Mucize Doktor

04:15 Yaz Şarkısı

06:00 Her Yerde Sen

TV yayın akışı 7 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:15 İstanbullu Gelin

03:00 Baba Ocağı

05:00 Güzel Köylü

06:30 Pulsar

TV yayın akışı 7 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Aramızda Kalmasın

05:30 Dizi

TV yayın akışı 7 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:30 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

07:10 Kara Tahta

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Ağaç Destanı

00:10 Sen Türkülerini Söyle

03:30 Gönül Dağı

trt TV rehberi TV 8

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