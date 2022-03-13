12 katlı binada 'çatlak' tedirginliği

13 Mart 2022 Pazar, 17:11

Tokat merkeze bağlı Yazıcıoğlu Mahallesi'ndeki 12 katlı apartmanın ön kısmındaki istinat duvarlarında çatlaklar oluştu. Bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD ve belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp, inceleme yaptı.



