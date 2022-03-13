12 katlı binada 'çatlak' tedirginliği
Tokat'ta 12 katlı binanın istinat duvarlarında çatlaklar oluştu. İhbarla gelen ekipler, bölgede güvenlik tedbiri alıp inceleme yaptı.
Tokat merkeze bağlı Yazıcıoğlu Mahallesi'ndeki 12 katlı apartmanın ön kısmındaki istinat duvarlarında çatlaklar oluştu. Bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen AFAD ve belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp, inceleme yaptı.
Video Haberler
- 12 katlı binada 'çatlak' tedirginliği
- Otomobilini sattığı için tepki gösteren eşini vurdu
- Üniversiteli Rabia davasında yeni gelişme
- İstanbul'da kritik görüşme
- Tevfik Göksu'nun acı günü
- AKP'li başkandan 'Komünist Başkan' açıklaması
- Hekimler, İstanbul'da buluştu!
- Pazardaki fiyatlar cep yakıyor!
- Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı
- Rusya'dan kritik noktaya füze!
En Çok Okunan Haberler
- Soma'da madenciler eylemde
- Kastamonu’da ‘bataklık operasyonu'
- Ligdeki yarışımıza devam ediyoruz
- Yurttaşlar sokağa çıktı
- Yenenler çifti, Habertürk'teki diyalogu canlandırdı
- 'Esas bakir topraklar ülkemizde'
- Validen motokurye kararı!
- Bakan Koca, en çok vaka görülen illeri paylaştı
- NATO topraklarını vurması durumunda...
- 5 gollü müthiş maçta gülen taraf Sivasspor oldu!