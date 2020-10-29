14 kişilik minibüsten 37 kişi çıktı
Adana’da pandemi nedeniyle denetim yapan trafik polisleri, 14 kişilik minibüsten 37 kişinin çıkmasıyla şok oldu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Karataş Bulvarında uygulama başlattı. Polis bir süre sonra 72 AAK 274 plakalı minibüsü durdurdu. Abdullah Ertem yönetimindeki minibüste 14 yolcu olması gerekirken çok sayıda yolcu olduğu görüldü. Yolcular tek tek minibüsten indirilerek sayıldı. Minibüste 37 yolcunun bulunduğu belirlendi. Ayrıca sürücünün SRC belgesinin de olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine araç 60 gün trafikten men edilirken, sürücüye de 6 bin 806 lira para cezası verildi.
Yolcular temin edilen başka bir araçla evlerine gönderildi. Pandemi döneminde 14 kişilik minibüse 37 kişinin bindirilmesi ise polisi bile şaşkına çevirdi.
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