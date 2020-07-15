15 Temmuz gazisi Erdoğan'a seslendi: Biz size ne yaptık?

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 16:05

AKP Genel Merkez önünde polis tarafından engellenen ve iki kişinin yaralandığını söyleyen Ufuk Yeğin 4 yıldır yaşadıkları süreci Yol TV'ye anlattı.

"Ben Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla değil, kızımla sokağa çıkıp, 18 yaşındaki kızımın önünde vuruldum" diyen gazi 15 Temmuz'un yıl dönümünde isyan etti. Öte yandan 15 Temmuz'da yaralanan onlarca kişi, kendileri için Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından toplanan 338 milyonun nerede olduğunu soruyor.