150 bin TL'si hayalleriyle birlikte uçup gitti

07 Ocak 2021 Perşembe, 11:21

Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Almanya’dan Türkiye’ye akrabasının yanına gelen Şahin Umar’ın telefonu tanımadığı kişi tarafından arandı. Telefonu açan Umar, kendisini Muharrem A. olarak tanıtan kişiyle konuşmaya başladı. Muharrem A., kız kardeşinin hastanede yattığını söyleyerek elinde bulunan yaklaşık 300 bin TL değerindeki 30 bin Pound’u, 150 bin TL’ye acilen bozdurmak istediğini söyledi. Teklifi kabul eden Şahin Umar, yeğeninden borç para aldı. Ardından Muharrem A., hastanede buluşacaklarını söyledi. Başka bir yeğeniyle beraber yola çıkan Umar’ı arayan Muharrem A. ilk başta Lise Caddesi'nde kendilerini almalarını söyledi. Muharrem A. ve yanında getirdiği Osman Y., Umar’la bir araya geldi. Sonrasında Muharrem A., Değirmenönü Mahallesi'ni tarif ederek Umar’ı yönlendirdi. Ardından Umar, araçtan indikten sonra çantadan parayı çıkardı. O sırada Osman Y. parayı alarak Muharrem A. ile beraber hızlıca uzaklaştı.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİLERE MESAJ ATARAK İRTİBATA GEÇMEYE ÇALIŞTI

Şüphelilerin paraları alıp hızla uzaklaşmasından sonra arkalarından koşan Umar ve akrabası yetişemeyerek polisi arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Umar ile konuşarak bilgi aldı. Sonrasından ekipler Umar’ın şüphelileri aramasını istedi. Umar şüphelileri ardı ardına aramasına rağmen telefonları yanıtsız kaldı. Polis ardından Umar’ın telefonuyla şüphelilere mesaj atarak irtibata geçmeye çalıştı.

“O KADAR DEDİM Kİ ONA VERME PARALARI VERME"

Umar şüphelilerin isimlerini ve bilgilerini polise anlatırken akrabası, “Sırf bunun için iyilik yapmak istedi. Ama o kadar dedim ki ona verme paraları verme” dedi. O sırada Umar ise “Benim de kârım olacaktı. Hastamız kurtulacak ölüyor falan deyince ikna olduk” diye konuştu.

“YEĞENİME 'BİZ KORKTUK SİZDEN' DEDİ

150 bin TL kâr yapacağı hayâlini kuran ve hayalleri yıkılan Umar, “Burada buluştuk ve kapının önünde parayı verin dediler. Vermiyordum parayı ve yeğenimde geldi. Yeğenime biz parayı vermiyoruz siz sahtekarsınız bize bir şey yapacaksınız falan dedi” diye konuştu.