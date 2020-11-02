17 saat sonra enkaz altından kurtarılan İnci Okan'dan ilk mesaj
İzmir'deki depremin ardından 17 saat enkaz altında kalan İnci Okan kurtarıldıktan sonra ilk mesajını yayınladı.
Bayraklı'da köpeği ile enkaz altında kalan, 16 yaşındaki İnci yaklaşık 17 saattir enkaz altındaydı. Büyük uğraşlar sonucu 17 saat sonra önce köpeği Fıstık, daha sonra da 16 yaşındaki İnci enkaz altından kurtarılmıştı.
Enkazdan kurtarılan İnci Okan, "Merhabalar. Ben İnci Okan. Şimdi hastanedeyim durumum iyiye gidiyor. Bacaklarımı yavaş yavaş hissetmeye başladım.. Yardımı dokunan herkese teşekkür ederim. En kısa sürede aranıza dönme niyetindeyim. Hoşça kalın" diye konuştu
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