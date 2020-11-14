17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi

14 Kasım 2020 Cumartesi, 13:09

Edinilen bilgiye göre, kaza dün Gürsu ilçesine bağlı Sadık Ahmet Caddesi üzerinde saat 13:50'de meydana geldi. Ekmek alıp evine döndüğü öğrenilen Zeynep A., trafik ışıklarının da bulunduğu kavşakta karşıya geçmek için aniden yola fırladı. O sırada hızla gelen 17 yaşındaki M.K.'nın kullandığı 16 ADL 896 plakalı kamyonet Zeynep'e çarptı. Ağır yaralanan 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Kazanın ardından ehliyetsiz olduğu anlaşılan 17 yaşındaki M.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Elinde ekmek poşeti ile yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin altında kalan küçük kızın o anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Zeynep ile aynı saniyelerde yolun kenarında bekleyen bir kişinin Zeynep'in yola fırlamasıyla birlikte ellerini başının üzerine kaldırması dikkat çekti. Kazanın ardından o kişi hemen Zeynep'in yanına koşarak küçük kıza yardım etti.